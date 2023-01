Appli mobile TourMaG



B&B HOTELS initie le 1er référentiel de certification durable SOCOTEC, lance l'unique référentiel pour l'industrie hôtelière

Pour répondre aux attentes des consommateurs et apporter crédibilité et transparence à ses engagements RSE, B&B HOTELS a sollicité SOCOTEC, organisme de certification indépendant, afin de mettre en place le tout premier référentiel de certification. C'est chose faite désormais : B&B HOTELS, est la première chaîne d’hôtels certifiée durable, avec une certification adaptée au secteur hôtelier.

Mercredi 11 Janvier 2023

Bien que 54% des consommateurs disent filtrer leur choix d'hôtels en fonction de la présence ou de l'absence de certification, aucun référentiel n'existait encore pour l'industrie hôtelière.



Ceci alors que 73% des consommateurs estiment que les marques doivent agir maintenant pour le bien de la société et de l’environnement (*).



B&B HOTELS très concerné par son impact sociétal et environnemental, a décidé de prendre le taureau par les cornes et solicité SOCOTEC, organisme indépendant, pour mettre en place le référentiel idoine.



En 2022, des experts indépendants en durabilité, encadrés par SOCOTEC, ont audité les sièges sociaux de l'entreprise et 87 hôtels en France, Allemagne, Italie et Espagne.



Pas moins de 125 critères classés en 5 catégories (système de management durable, gouvernance, impact social, culture et environnement) ont été passés au peigne fin : de la stratégie aux actions mises en œuvre pour préserver la biodiversité, les écosystèmes et les paysages, en passant par l'emploi local, le recrutement du personnel et la mise en valeur de la culture locale et du patrimoine.

Une nouvelle norme pour l'industrie hôtelière Un groupe de travail dédié chez B&B HOTELS a audité les initiatives RSE existantes, analysé l'écart entre le statut actuel et les exigences de certification RSE, interrogé 70 000 personnes parmi les parties prenantes (clients, gérants mandataires, bailleurs, fournisseurs, employés) dans 4 pays, et mesuré, entre autres, l'empreinte carbone.



Après plus de 120 jours d'audit, B&B HOTELS France, Italie, Espagne et Allemagne sont désormais certifiés en durabilité pour une durée de 3 ans.



Il s'agit d'un processus continu. Chaque année, des audits de surveillance seront effectués dans une centaine d’hôtels choisis de façon aléatoire. La stratégie et les plans d'action RSE seront examinés.



Chaque nouvel établissement (environ 100 ouvertures par an) devra être conforme aux exigences de cette certification RSE, et les résultats seront évalués et communiqués de manière transparente.



Cette certification en durabilité est accessible à tous les acteurs de l'hôtellerie et a pour ambition de devenir une nouvelle norme pour le secteur en tant que garantie d'un véritable engagement RSE.



Avec cette approche pionnière, le Groupe entend se positionner comme la marque d'hospitalité de référence en matière d'intégration sociale, de diversité et de faible impact environnemental.



Cette certification sans précédent comprend :

- la reconnaissance du Conseil Mondial du Tourisme Durable (Global Sustainable Tourism Council, GSTC)

- l'intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies.



*Sources : Havas Media Group Meaningful Brands report 2021 (enquête auprès de plus de 395000 personnes dans le monde), Bain & Company, 300 entreprises interrogées, Publicis Sapient. Rapport sur les voyages de loisirs 2021

