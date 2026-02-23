B&B Hôtels : départ de Fabrice Collet, Céline Vercollier nommée Présidente Directrice Générale - Photo B&B Hôtels
Après une année de transition réussie, marquée par une performance opérationnelle historique, Fabrice Collet, qui a exercé les fonctions de Directeur Général puis de Président de B&B Hôtels pendant plus de dix ans, a décidé, en accord avec le Conseil de Surveillance, de quitter le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets personnels.
Céline Vercollier, qui a été nommée Directrice Générale en mars 2025, prend désormais les fonctions de Présidente Directrice Générale en complément de son rôle de Directrice Générale.
