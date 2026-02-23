TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
B&B Hôtels : départ de Fabrice Collet, Céline Vercollier nommée Présidente Directrice Générale

Fabrice Collet va se consacrer à des projets personnels


Après plus d’une décennie à la tête de B&B Hôtels, Fabrice Collet quitte le groupe. Nommée Directrice Générale en mars 2025, Céline Vercollier élargit ses responsabilités et devient Présidente-Directrice Générale.


Rédigé par le Mardi 3 Mars 2026 à 14:31

B&B Hôtels : départ de Fabrice Collet, Céline Vercollier nommée Présidente Directrice Générale - Photo B&B Hôtels
B&B Hôtels : départ de Fabrice Collet, Céline Vercollier nommée Présidente Directrice Générale - Photo B&B Hôtels
Après une année de transition réussie, marquée par une performance opérationnelle historique, Fabrice Collet, qui a exercé les fonctions de Directeur Général puis de Président de B&B Hôtels pendant plus de dix ans, a décidé, en accord avec le Conseil de Surveillance, de quitter le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets personnels.

Céline Vercollier, qui a été nommée Directrice Générale en mars 2025, prend désormais les fonctions de Présidente Directrice Générale en complément de son rôle de Directrice Générale.



