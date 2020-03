Bahamas : nouvelles restrictions de voyage à partir de jeudi 19 mars 2020

1er cas de coronavirus confirmé à Nassau

Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de santé publique et pour protéger la santé et le bien-être de la population des Bahamas, de nouvelles restrictions de voyage seront effectives à compter du jeudi 19 mars. Les ressortissants étrangers et les personnes ayant voyagé au cours des 20 derniers jours en provenance du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Europe se verront interdire l'entrée aux Bahamas, en plus des restrictions déjà en place pour la Chine, l'Iran, l'Italie et la Corée du Sud. Cette liste de pays à accès restreint sera constamment surveillée et mise à jour si nécessaire.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 17 Mars 2020

