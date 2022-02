Bali Seken - Votre DMC Indonésie, fait peau neuve

Il est temps pour Mister Paradise de vous dévoiler la nouvelle identité visuelle de Bali Seken, qui sonne comme un renouveau pour marquer un changement, accompagner l’évolution de la structure s’étant construite pas à pas, tout au long de cette pause forcée.



Bali Seken devient « Bali Seken by Jans Tours », acteur historique de la profession avec qui nous associons nos forces dans l’objectif d’accroître encore un peu plus nos achats terrestres à destination. Une union nous ayant déjà permis de contracter jusqu’à fin 2022, voire 2023, des partenariats exclusifs avec des établissements hôteliers qualitatifs choisis avec soin pour vos clients.



Notre bureau local est aujourd’hui plus que prêt à accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions, tandis que notre équipe en France s’est renforcée avec l’arrivée en janvier 2021 de Marie Joubert en tant que Product & Sales Manager puis de Morgane Chaumeret, en charge des réseaux sociaux et de la communication.



Ce nouveau logo à l’allure plus moderne s’inspire notamment des emblématiques portes du paradis de Pura Lempuyang suggérées à travers la symétrie de nos initiales. Elles-mêmes désignées à partir de demi cercles, évoquant de manière abstraite les couchers de soleil balinais, réputés pour être les plus majestueux au monde.