Bornes électriques : miio renforce sa présence en Europe

« Notre expansion dans ces quatre marchés clés reflète notre ambition de rendre la recharge électrique intuitive et accessible à tous, quelles que soient les frontières »,

miio, la start-up portugaise spécialisée dans la mobilité électrique en Europe, annonce son expansion dans. Cette étape stratégique permet à miio de recenser, multipliant son réseau par six et consolidant sa position de facilitateur de la mobilité électrique en Europe.déclare Daniela Simões , CEO et cofondatrice de miio.Cette décision s'appuie sur le succès de la campagne Borderless, menée de juin à septembre 2024, qui a permis d'évaluer les attentes des utilisateurs locaux et de tester leur intérêt pour les services de miio. L'application a été téléchargée plus de 40 000 fois sur ces marchés, avec un taux de rétention de 50 %, ce qui signifie que la moitié des utilisateurs ont continué à utiliser l'application après l'avoir téléchargée.