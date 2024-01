Location de voitures : vers des hausses de 20 à 30% des tarifs

« La maîtrise de l’inflation est une priorité en 2024. Nous la ressentons sur l’ensemble des prestations. Les renouvellements de contrats sont compliqués. L’accueil des

Comment se profile 2024 ? Si l’inflation était le grand sujet de l’année 2023, elle s’invite également en 2024 !, indique Delphine Brousset, global travel manager chez Decathlon., poursuit Delphine Brousset, également déléguée à l’évènementiel à l’AFTM Même ambition en 2024 pour Romain Moreau, travel Manager au sein du Groupe Covéa :Selon Romain Lecorvaisier, director key account chez Hertz , l’activité de la location de voitures reste sur une phase de recouvrement, avecDe son côté, Uber a retrouvé suffisamment de chauffeurs et d’heures disponibles pour offrir une meilleure expérience utilisateur et réduire le nombre de courses annulées., assure Franck Monsauret, directeur France d’Uber for Business., constate Eric Estegassy, fondateur et CEO de la centrale hôtelière DJOCA qui anticipeA cette hausse des tarifs, il faudra également ajouter