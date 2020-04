Bourgogne-Franche-Comté Tourisme : fonds de solidarité et de soutien, opérationnels le 24 avril 2020 Une enquête en ligne pour les pros

La Région a annoncé des mesures supplémentaires le vendredi 3 avril, avec la création d’un fond de solidarité et d’un fond de soutien pour les structures touristiques qui seront effectives le 24 avril prochain.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 14 Avril 2020

"Solidarité, Attention, Anticipation : voici les trois motivations qui guident l'action du Comité régional du tourisme et du Conseil régional en ces heures sombres pour les professionnels et les territoires de Bourgogne-Franche-Comté, "a rappelé Loïc Niepceron, Président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, dans la newsletter dédiée aux professionnels.



Nous ne pouvons prédire l'avenir mais notre objectif est la préservation des entreprises, des entrepreneurs, des emplois, du tissu associatif.



Cette crise inédite touche de plein fouet toute l'économie, mais les PME familiales, les TPE, les artisans, les commerçants, les indépendants, les sites publics qui forment la sève des acteurs du tourisme sont par nature plus vulnérables.



Des efforts d'une vie, des projets, des visions, des innovations, des reprises d'équipements entre générations ne doivent pas être balayés en quelques mois.

Un questionnaire en ligne ouvert à tous Il faudra demain réinventer des passerelles, des échanges et aujourd'hui il est indispensable de collectivement soutenir et indemniser..."



Pour répondre à toutes vos interrogations, un questionnaire ouvert à tous est en ligne ainsi qu'une Foire Aux Questions sur le site pro du CRT.



Cet organisme a mis aussi en place une cellule de veille et d'accompagnement des professionnels du tourisme de la région, afin de diagnostiquer les répercussions de cette crise sanitaire et économique, afin d'être en capacité d'adapter les stratégies de promotion et de communication durant cette crise.



L'autre objectif est d'accompagner, écouter et informer les professionnels afin de pouvoir relayer l'expression de leurs difficultés et de réfléchir dès à présent à un plan d'action opérationnel post-crise, adapté aux besoins émergents.



L'enquête est accessible ici : pros.bourgognefranchecomte.com Pour répondre à toutes vos interrogations,sur le site pro du CRT.Cet organisme a mis aussi en place unedu tourisme de la région, afin de diagnostiquer les répercussions de cette crise sanitaire et économique, afin d'être en capacité d'adapter les stratégies de promotion et de communication durant cette crise.L'autre objectif est d'accompagner, écouter et informer les professionnels afin de pouvoir relayer l'expression de leurs difficultés et de réfléchir dès à présent à un plan d'action opérationnel post-crise, adapté aux besoins émergents.

