S'adapter ou mourir... Bonnes vacances "darwiniennes" à tous !

Bref, le tourisme vit sa révolution darwinienne et il devra "s’adapter ou disparaître".



C’est aussi "simple" (?) que ça. Sauf que le délai de l’adaptation n’est pas vraiment au rendez-vous et qu’en fonction de votre taille et/ou de votre "agilité", la métamorphose risque de prendre du temps… Une faille spatio-temporelle qui pourrait être fatale à beaucoup d’entreprises.



On me pose souvent la question : " Comment tu vois l’avenir du tourisme ? " Je l’imagine en deux temps : avant et après le vaccin ou un traitement réellement efficace.



En attendant la martingale qui nous permettra, au même titre que la grippe, de passer à travers les mailles de la Covid-19, nous devrons nous interroger sur la survie : comment je manage et prépare au mieux mon entreprise pour subir le choc post-covid ?



Comment puis-je répondre de manière optimale à la demande de ma clientèle pour éviter qu’elle ne migre en masse vers les plateformes numériques ?



Bien entendu, la meilleure réponse est l’exemple de l’auberge espagnole où chacun ne mange que ce qu’il y apporte...



Mais on peut quand même poser quelques constantes et esquisser une équation simple à plusieurs inconnues : sachant que les Français refusent, pour des raisons sanitaires valables et légitimes, de partir à l’étranger, quel est le champ des possibles ?