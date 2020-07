Var : Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme, sur les chapeaux de roue !

Pieds bien plantés dans le sable, 7 minutes immobile sous le cagnard, en attendant le direct de France 3 région, le Secrétaire d’Etat au tourisme a, une nouvelle fois, fait le job.



Jean-Baptiste Lemoyne a entamé une journée marathon pour faire le point, s’assurer et rassurer les professionnels sur le soutien indéfectible de l’Etat dans la situation de crise que l’on connaît.



Même s’il est soulagé de constater la reprise et le nombre des estivants qui gambadent sur les plages de la Londe (Var), il n’oublie pas les régions et les secteurs qui tirent moins bien leur épingle du jeu : guides, boîtes de nuit, agences de voyages…



Mais il se dit néanmoins impressionné par le travail effectué par la région SUD et ses élus qui, très vite, ont pris le taureau par les cornes avec une série d’initiatives et des budgets (90 Mie) destinés à booster le tourisme dans les différents départements régionaux.



Une union sacrée payante puisqu'elle se solde d’ores et déjà par une hausse de 20% de la clientèle extra-régionale en juillet. Sur la période du 15 au 30, les vacanciers d’Ile de France, d’Auvergne-Rhône Alpes, des Hautes de France et d’Occitanie, sont venus en masse.



L’autre tendance ce sont les réservations de dernière minute pour ceux qui ont renoncé à leur vacances hors frontières et des durées de séjours “légèrement supérieures” aux autres années.