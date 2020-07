Eté 2020 : seuls 47% des Français partiront en vacances

Parmi les plus nombreux à déclarer qu’ils partiront, les moins de 35 ans (56%, +9 pts par rapport à la moyenne), les CSP+ (65% ; +18pts), les habitants de région parisienne (62% ; +15pts), les personnes qui ont des enfants dans leur foyer (54% ; +7pts), et notamment les familles les plus nombreuses (72% dans les foyers composés de 3 enfants ou plus).



La crise sanitaire liée au coronavirus a un impact sur les choix de 61% des vacanciers



Plus de la moitié des estivants (53%) déclarent que la crise sanitaire a eu un impact sur le choix de leur destination, 42% sur celui de l’hébergement et un tiers sur la durée de leurs congés (33%).



Près de 4 vacanciers sur 10 ont un budget pour leurs vacances d’été inférieur à celui de 2019