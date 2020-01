Bpifrance lance un prêt sans garantie pour les TPE et PME du tourisme

« Il est important d’aider ces entreprises. La filière tourisme représente plus de 7% du PIB intérieur et près de 90 000 visiteurs en 2018, elle constitue l’un des piliers de l’économie française dans les territoires. Le secteur participe grandement à leur attractivité »

« Ce prêt est fait pour prendre des risques, pour financer des investissements qui sortent du curseur des banques traditionnelles.



Il répond à de nouveaux besoins, je pense au digital, aux évolutions sociales et sociétales ou par exemple à l’hôtellerie de plein air et aux petits campings municipaux, qui doivent complètement se réinventer et qui n’intéressent pas les grands acteurs du secteur »