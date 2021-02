Bravo Club organisera les tests PCR des vacanciers à destination

Bravo Club prolonge et enrichit son offre "Réservez en toute sérénité". Elle est valable jusqu'au 31 mars 2021 pour tous les départs jusqu'au 7 novembre 2021.



Pour rappel, cette offre commerciale permet aux agences de voyages de proposer :



- La modification et l'annulation sans frais jusqu'à 15 jours du départ.



- Des vacances vraiment "tout inclus" : la franchise bagage aller-retour est incluse dans tous nos tarifs.



Et toujours plus de sérénité à destination avec Bravo Club s'engage à organiser le test PCR des vacanciers à destination si celui-ci est demandé pour rentrer en France.