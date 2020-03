Bruno Le Maire détaille les mesures d'aides pour les entreprises

Suite à la réunion des différents acteurs économiques nationaux sur le coronavirus Covid19 réunis autour de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finance, les entreprises du secteur du voyage et du tourisme pourront bénéficier de plusieurs mesures ont annoncé les Entreprises du Voyage et le SETO dans un communiqué commun.



Lors de cette réunion les deux organisations étaient représentées par Valérie Boned, secrétaire générale des EDV et René-Marc Chilkli président du SETO.



Voici les mesures annoncées :



- report des charges sociales et fiscales par simple envoi d'un mail ; sont donc concernées sans que cette liste ne soit exhaustive le paiement des cotisations URSSAF (dont la taxation des CDDU), le paiement de l’acompte IS, la TVA,



- allégements des charges, et dégrèvements d’impôts au cas par cas s’il s’agit d’une question de survie pour l’entreprise,



- l’élargissement de la garantie BPI pour les prêts de trésorerie, avec un accès facilité par un numéro vert,



- recours à l’activité partielle facilité avec un délai de traitement très raccourci. Celui-ci devrait être de 48h avec une acceptation tacite s’il n’y a pas de réponse dans les 4 jours.



Bruno Lemaire et Muriel Pénicaud ont également garanti la rétroactivité des prises en charge, indique le communiqué.



Enfin, à la demande des professionnels, il sera étudié très rapidement le relèvement du taux de prise en charge par l’état du coût horaire du « chômage partiel » qui est actuellement de 7,74 euros/ heure pour les entreprises TPE/PME pour s’aligner sur le taux horaire du SMIC soit 10,15 euros/ heure .