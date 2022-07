Bruxelles : de Ixelles à Saint-Gilles, entre Histoire et élans urbains

De Flagey, les plus curieux pourront pousser à pied par la Chaussée d’Ixelles et la rue de la Paix jusqu’à Matonge.



Ce secteur porte le nom d’un quartier de… Kinshasa, la capitale du Congo. Autant dire que vous êtes au cœur de la communauté africaine de Bruxelles, un quartier 100% ethnique et coloré.



La galerie marchande ouverte entre les Chaussées de Wavre et d’Ixelles vous transporte sans crier gare au cœur du continent noir.



Retour à Chatelain et cap sur la Chaussée de Charleroi. Cette longue avenue marque la frontière entre Ixelles et Saint-Gilles, la commune voisine.



Fans d’adresses décalées et tendance, vous êtes au bon endroit ! Sur cette chaussée se succèdent un nombre incalculable de lieux branchés : restaurant Tero, pâtisserie portugaise Forcado, Coco Donuts, café Hinterland, market bio The Barn, produits recyclés et éco-conçus Yuman… Jusqu’à la boutique BShirt et ses vêtements siglés « United States of Belgium » !