Business Travel : Havas Voyages veut booster son offre train avec Trainline

Havas Voyages a signé un partenariat avec Trainline Partner Solutions.



Objectif : donner "la possibilité à 5 000 clients entreprise de rembourser et d'échanger leurs billets de manière autonome à travers son outil de réservation Travel Solutions" indique un communiqué de presse.



"Tous les segments composant le voyage seront réunis dans une seule réservation, quel que soit l’opérateur ferroviaire. Les voyageurs d’affaires pourront, par exemple, combiner un TER et TGV via un seul acte d’achat.



Progressivement, ils auront accès au rail européen et aux nouveaux opérateurs entrants sur le marché Français, à commencer par Trenitalia France."



Le contenu ferroviaire pour l'outil Havas Voyages TravelSolutions sera délivré à partir de la Platform One, la plateforme technologique de Trainline.