C. Schenck (Paradox Voyages) : "Sans réseau, on est mort"

Oui, je recrute. Il est très compliqué de recruter des personnes compétentes.Nous avons tous un obstacle dans ce métier, c'est de trouver du personnel qualifié et motivé.Je cherche à recruter des personnes avec un portefeuille. Cela permet d’aller chercher des parts de marché. Nous faisons beaucoup de trafic vers et depuis Israël car une recrue a les contacts.Sans réseau, on est mort. On ne peut pas rester indépendant. Seul, on n’existe pas.Adhérer à Selectour permet de bénéficier de tarifs négociés, d’avoir du poids, des outils, un site, profiter de la publicité… Et puis, il ne faut pas oublier que l’on touche une super commission grâce à notre réseau !