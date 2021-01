CDS Groupe va finir l'exercice dans le vert, malgré un repli de 53% en 2020

TourMaG.com - Pour revenir à votre performance en 2020. Comment expliquez-vous que CDS Groupe a fait mieux que son propre marché, à savoir le business travel ?



Ziad Minkara : Nous avons eu plusieurs vents favorables.



Tout d'abord, nous sommes un acteur important sur le marché domestique. Avec effectivement des déplacements internationaux fortement et durablement amputés, nous avions cet atout.



Nous avons aussi également dans notre portefeuille clients des grands comptes publics comme la Poste, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et autres, donc des services essentiels qui ont dû continuer à voyager.



Durant la crise, nous avons aussi redoublé d'efforts en renforçant notre plateau de support pour les agents de voyages, permettant aux AGV qui n'avaient plus les ressources de pouvoir les aider. Nous avons donc affilié un grand nombre de points de vente et des comptes que nous n'avions pas.



Pour finir, nous avions entamé aussi un développement à l'international, notamment en Italie et en Angleterre, avec des clients multidomestiques, nous permettant de remporter de beaux succès, notamment chez nos voisins transalpins.



Puis pour terminer, le renforcement de nos partenariats avec Expedia et Booking.com. Comme vous le voyez, nous avons été très actifs et nous voulons continuer à avancer malgré la tempête. Le virus mute, mais le déplacement professionnel fait lui aussi sa mutation.



Cela recommencera par le domestique, avec moins de voyages internations, moins transport aérien.



Ainsi, il y aura moins d'aller-retour dans la journée, donc cela signifie qu'il y aura sans doute plus de réservations hôtelières, mais aussi toujours plus de digital, pour faire remonter de l'information aux voyageurs et améliorer la productivité des agents.



TourMaG.com - Quel regard portez-vous sur cette crise qui va s'étendre sans doute sur plus d'un an et surtout sur l'année qui arrive ?



Ziad Minkara : J'ai un indicateur que j'aime utiliser pour jauger les exercices, c'est le salon du Bourget, l'un des plus grands du monde. Il a lieu en juin, mais l'édition 2021 a d'ores et déjà été annulée.



Tous les Etats y sont habituellement présents, donc je pense que minimum jusqu'en juin 2021, il sera difficile de compter sur une quelconque reprise internationale.



Dans nos prévisions nous tablons sur une année 2021 en recule de moins 45 à 50% par rapport à 2019, sur le 1er semestre, puis un redémarrage progressif à partir de septembre.