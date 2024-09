CHARMHOTEL Edition IFTM 2024

Bienvenue dans le monde des séjours Groupes riches en émotions !



📌Un seul référent Charmhotel par destination pour garantir le succès des séjours que vous proposez à vos clients Groupes, que ce soit pour une programmation en brochure comme pour la demande d’un groupe constitué (association, club, comité, CSE, etc…). En effet chaque établissement est sélectionné pour son professionnalisme bien sûr mais aussi parce qu’il partage les mêmes valeurs et le plaisir de l’accueil des groupes.



🛎Des hôteliers-restaurateurs indépendants et passionnés, spécialistes des Groupes, ayant à cœur de faire découvrir les secrets de leurs régions - en France et même au Québec.

Chez chacun, avec ses spécificités, vous trouvez le confort, le calme, la convivialité, l’authenticité, le partage, des équipements adaptés pour les différents styles de séjours.



✨Vous recherchez des thématiques ou plutôt un programme très classique ?

Pour composer des vacances sportives, relaxantes, culturelles, gastronomiques ou un mix de tout cela, nous créons avec vous et pour vous des séjours uniques et inoubliables. Alors, réveillon ou séjour bien-être ?? vous êtes au bon endroit !!