COMPTOIR DES VOYAGES Rejoignez Comptoir des Voyages, un des leaders du voyage sur mesure, spécialiste de l’immersion, depuis plus de 30 ans. Faites de votre passion un métier en devenant conseiller vendeur chez nous !

Vous avez la fibre commerciale et le goût du challenge ? Vous êtes curieux, vous avez un enthousiasme communicatif et une passion certaine pour le voyage ? Venez la partager dans une équipe dynamique en devenant créateur de voyages uniques et originaux, quelle que soit votre formation d’origine.

Lundi 15 Février 2021

Comptoir des Voyages, c’est avant tout une entreprise à taille humaine de 160 salariés et forte de ses 30 ans d’expérience. Avec une activité toujours croissante, nous continuons à nous développer aussi bien à Paris qu’à Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nice (fin 2019). Nous avons à cœur d’innover et de nous différencier que ce soit dans nos outils internes ou à travers les services offerts à nos clients, comme notre application mobile exclusive Luciole (trophée de l’innovation touristique 2017) et notre réseau de plus de 180 Greeters.



Comptoir des Voyages porte des valeurs humaines et s’engage à travers sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe ROMERO » et le label Agir pour un Tourisme Responsable (ATR).



Être membre d'ATR, c'est s'engager sur la compensation de 100% des émissions de CO2 des vols de nos clients et des salariés, nous proposons des voyages « carbone neutre » et développons cette activité de voyage dans un objectif durable. Cet état d'esprit correspond pleinement à ce que nous sommes chez Comptoir et surtout à ce que sont nos clients.

NOS VALEURS ET NOTRE ADN Respect, dialogue et transparence

Conseil et spécialisation

Une entreprise en mouvement



NOS ATOUTS ET AVANTAGES L’évolution de nos équipes s’accompagne de formations internes et sur le terrain afin de développer leur expertise et connaissances.



Formations internes



Nous proposons régulièrement des formations sur des sujets techniques ou liés à l’actualité de l’entreprise (développement durable, politique de rémunération, méthodes et outils de travail, etc.).



Formations terrain



Les conseillers partent en général une fois par an sur leur destination pour découvrir les régions qu’ils ne connaissent pas, rencontrer nos partenaires sur place, et visiter les hébergements et prestations sélectionnés par Comptoir des Voyages.



Rémunération



La rémunération se compose d’un salaire fixe et d’une prime d’intéressement et participation attractive, mais également d’un revenu variable additionnel motivant, en fonction des performances individuelles.



Primes d’intéressement et participation



Etablies sur la performance globale de l'entreprise et de celle de chaque unité de travail. Elles constituent un complément de salaire notable. La participation peut être capitalisée et bloquée pendant 5 ans ou perçue.



La rémunération variable additionnelle individuelle



Chaque conseiller a des objectifs fixés annuellement et perçoit un pourcentage de dépassement de ses objectifs de marge brute. Cette rémunération s'appuie sur le respect de critères qualitatifs et quantitatifs.



Et plus encore :



Mutuelle, tickets restaurants, frais de transport, 1% logement, comité d’entreprise.





PROFILS RECHERCHES Nous recrutons des Créateurs de Voyages qui sauront élaborer pour nos clients le voyage sur mesure de leur rêve.



En agence, ou en ligne, le Créateur de Voyages instaure une relation proche avec ses clients et à l’écoute de ses envies.



Il a une fibre commerciale, une approche empathique, il est curieux, force de proposition et sensible à l’univers du Voyage.



Nous cherchons des personnes passionnées par le voyage pour des postes principalement liés à la vente sur mesure, mais aussi dans les fonctions support (informatique, services généraux, comptabilité, communication…). .



RECRUTEMENTS EN COURS SUR TOURMAG.COM Pour COMPTOIR DES VOYAGES :



Directeur de Destinations ASIE H/F - CDI - (Paris 5e)







