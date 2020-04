COVID-19 : l'OMT publie 23 recommandations pour redresser le secteur du tourisme guide en PDF à télécharger

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a publié un ensemble de recommandations préconisant d’apporter un appui "urgent et vigoureux" au secteur du tourisme mondial face au défi sans précédent de la COVID-19. Ces recommandations émanent du comité de crise.

« Ces recommandations spécifiques fournissent aux pays une liste récapitulative de mesures envisageables pour permettre à notre secteur de soutenir l’emploi et aider les entreprises à risque en ce moment précis. Atténuer l’impact sur l’emploi et la trésorerie, protéger les populations les plus vulnérables et préparer le redressement doivent être nos principales priorités » a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.



Les Recommandations d’action forment le premier ensemble complet de mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics et les acteurs privés indiquent un communiqué de presse.



- Gérer la crise et en atténuer l’impact : Les recommandations principales consistent à maintenir les emplois, soutenir les travailleurs indépendants, assurer des liquidités, promouvoir l’acquisition de compétences, et revoir les taxes et redevances et la réglementation des voyages et du tourisme. Ces recommandations sont formulées alors que se profile une probable récession économique mondiale. Étant un secteur à forte intensité de main-d’œuvre, le tourisme sera durement frappé et des millions d’emplois sont menacés, surtout ceux des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés.



- Mesures de relance et accélération du redressement : L’ensemble de recommandations proposées souligne l’importance de fournir des incitations financières, y compris de prévoir des politiques fiscales favorables, de lever les restrictions sur les voyages dès que la situation sanitaire le permettra, de promouvoir la facilitation des visas, et d’intensifier le marketing et d’accroître la confiance des consommateurs, dans le but d’accélérer le redressement. On y préconise également de faire une place centrale au tourisme dans les politiques et les plans d’action nationaux de redressement.



- Préparer demain : Eu égard à la capacité exceptionnelle que possède le tourisme de tirer la croissance locale et nationale, les Recommandations appellent à mettre davantage l’accent sur la contribution du secteur au Programme de développement durable et à renforcer la résilience en tirant les enseignements de la crise actuelle. Les pouvoirs publics et les acteurs privés sont invités à mettre au point des plans de préparation et à mettre à profit cette occasion de s’engager dans une transition vers l’économie circulaire.

