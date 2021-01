Cactus d'or : eDreams ODIGEO répond sèchement au magazine 60 millions de consommateurs

Clairement quand des acteurs ne jouent pas le jeu en attendant le mois de juillet pour pouvoir rembourser, cela met tout le monde en difficulté. Maintenant il faut que tous ces processus s'harmonisent et s'automatisent.



La réalité étant que l'on nous met des bâtons dans les roues et donc c'est logique que cela prenne plus de temps.

L'année 2020 a commencé de la plus mauvaise des manières, pour l'industrie, puisque l'un de ses fleurons du secteur a été durement épinglé par un magazine grand public."60 millions de consommateurs" a délivré le "Cactus d'or" à Go Voyages-Opodo, à savoir l’entreprise qui a le plus exaspéré ses clients en 2020.Alors que nous étions au courant des multiples problèmes rencontrés par l'OTA au sujet des remboursements et de la difficulté à joindre le service client, nous avions en septembre dernier rencontré Benoit Crespin, le responsable France d'eDreams ODIGEO." .Pour rappel, avant la crise l'agence comptabilisée plus de 18 millions de clients, avec l'arrêt des ventes et les demandes d'annulation en masse, l'entreprise s'est retrouvée sous une avalanche de réclamation.