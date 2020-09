Remboursements clients : "La réalité, c'est que l'on nous met des bâtons dans les roues" selon B. Crespin (eDreams ODIGEO)

TourMaG.com - Pensez-vous que le tourisme sera durablement impacté par cette crise ?



Benoit Crespin : Je le vois très modestement, car je n'ai pas de boule de cristal. La situation est trop compliquée pour savoir ce qu'il se passera.



Nous ne sommes pas capables de prévoir si dans 15 jours, il nous sera possible de prendre un verre dans un bar, alors imaginer de voyager. Ce qui changera clairement la donne dans le tourisme c'est la commercialisation ou non d'un vaccin. L'urgence est avant tout sanitaire.



Ce qui est certain, c'est que les acteurs qui souffraient avant la crise vont l'affronter avec des difficultés. D'autres en sortiront grandis. Il y a des choix à faire.



Nous avons fait le choix, durant le confinement et tout au long de la crise, malgré l'activité partielle de préparer l'après-crise. Nous avons fait en sorte d'accélérer la diversification, d'améliorer la présentation de nos produits et d'aller en chercher des nouveaux.



Nous devons être plus performants que par le passé. Par exemple sur le mobile. Les réservations mobiles sont un axe de développement chez nous depuis plusieurs années.



Aujourd'hui, les réservations mobiles représentent presque une réservation sur deux et nous continuons d'investir à ce niveau. Avec la crise, nous avons dû investir énormément sur les outils et services clients pour leur donner les moyens de bien gérer en direct les problèmes des remboursements.



Nous essayons de leur donner les outils pour connaître l'avancement de leurs demandes, etc.



TourMaG.com - Les difficultés financières affichées ouvertement par le secteur, que ce soit les agences de voyages ou les compagnies aériennes, ne jouent clairement pas en faveur du voyage. Cette question de réassurance du client passera sans doute par un changement de réglementation ?



Benoit Crespin : D'un point de vue business, sans parler de réglementation, il faut observer une révolution tarifaire des billets d'avion. Les tarifs sont devenus flexibles, avec la possibilité de lisser ou se faire rembourser beaucoup plus facilement que par le passé.



Cette crise a aussi apporté une flexibilité. C'est un élément que nous agents de voyages réclamions depuis des années.



Pouvoir modifier son billet librement est quelque chose que nous pouvons faire. Tous ces changements permettent de rassurer les clients. Même si ce sont des petites choses, cela va dans le bon sens.



Après en ce qui concerne l'harmonisation des conditions tarifaires auprès des compagnies ariennes (comprendre les remboursements, ndlr), tous les acteurs n'ont pas joué le jeu.



L'autre gros sujet qui est malheureusement un totem depuis des années, est celui de la garantie financière pour les compagnies aériennes. Nous devons réussir à instaurer ce genre de mécanisme, pour garantir les faillites.



Nous ne pouvons plus accepter que le client se retrouve bloqué à l'autre bout du monde sans aucune solution. Nous ne pouvons plus accepter de perdre 1 000, 2 000 ou 10 000 euros de réservations, sous prétexte que la compagnie a fait de la cavalerie financière et fait faillite.



Clairement, il y a des choses structurelles et au niveau de la réglementation qui doivent évoluer.



TourMaG.com - Où en êtes-vous des remboursements ?



Benoit Crespin : C'est un sujet délicat, car il faut bien se rendre compte que pour des acteurs comme nous, cela représente des volumes extrêmement importants.



Pour mémoire, l'année dernière nous avions 18 millions de clients pour eDreams ODIGEO, donc fatalement le jour où la machine s'enraye vous recevez de nombreux appels et contacts.



Clairement quand des acteurs ne jouent pas le jeu en attendant le mois de juillet pour pouvoir rembourser, cela met tout le monde en difficulté. Maintenant il faut que tous ces processus s'harmonisent et s'automatisent.



Les compagnies aériennes ont voulu chambouler le paysage de la distribution, sauf que nous nous rendons compte que nous avons besoin d'outils fiables, de processus simples.



Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait quand des clients ne sont pas remboursés depuis le mois de mars. Ils n'appellent pas la compagnie aérienne, mais ils m'appellent moi.



Je ne suis pas non plus satisfait quand je vais répondre à un client et que je vais faire une énième relance à la compagnie aérienne. Malgré tout, nous devons accompagner nos clients, c'est notre métier. Ce qui est certain, c'est que cela va prendre du temps.



Quand des compagnies nous forcent à faire ces démarches à la main, cela prend beaucoup de temps, et si vous avez des milliers de billets chez eux, je vous laisse imaginer.



C'est très compliqué.