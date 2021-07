Campings CapFun : "Nous sommes prêts à gérer nos 29 000 arrivées samedi, avec le pass sanitaire"

TourMaG.com - Comment se profile la saison été 2021 par rapport à 2020 ?



Nicolas Houé : L'été 2020 ne sera pas le même que l'été 2021. L'an dernier, nos campings affichaient complet du 1er au 31 août 2021. Cette année, ils sont complets de la première semaine de juillet au 31 août.



Il reste toutefois des incertitudes liées aux annulations, suite à des contaminations ou cas contacts et à la possibilité de re-commercialiser les séjours.



Nous pensons que nous pourrons revendre le stock lié aux annulations. Il n'y avait plus de disponibilité, la demande étant assez soutenue, les séjours vacants devraient trouver preneur. Mais il nous reste encore à tenir jusqu'à la mi-septembre.



Si nous arrivons à tenir jusqu'au bout de la saison nous ferons un meilleur été qu'en 2020. Vous savez nous sommes preneurs de toutes les mesures gouvernementales qui nous permettront de terminer notre saison.



Notre entreprise France Location à l'origine, est devenue CapFun. Nous étions implantés à la montagne, nous avons changé de métier mais nous avons encore des résidences à la montagne et aussi des campings. Nous avons été impactés par la fermeture des remontées mécaniques l'hiver dernier. Les décisions peuvent être très radicales.



Je sais aussi que d'autres confrères, comme les agences de voyages et les tour-opérateurs, sont fortement impactés par les contraintes liées aux frontières. Je reste donc prudent et humble par rapport à cette fin saison.