Canaries : test PCR obligatoire pour séjourner dans un hébergement touristique

Le gouvernement des îles Canaries a approuvé un décret-loi de mesures extraordinaires visant à gérer la crise sanitaire et économique causée par la pandémie. Ce nouveau texte entrera en vigueur le 14 novembre.



Le texte juridique stipule que les touristes, âgés de plus de six ans, doivent passer un test de diagnostic d'infection active certifié par les autorités sanitaires dans un délai maximum de 72 heures avant leur arrivée. " Le test doit certifier que la personne a été testée négativement et qu'elle n'est pas un porteuse du COVID-19 afin d'accéder à un hébergement touristique " précise le gouvernement des Canaries.



Le texte prévoit notamment que, avant de réserver un logement, les touristes doivent vérifier qu'ils ont été informés que, pour accéder à leur logement, ils doivent passer un test de diagnostic accrédité.