Cardiff, l’originale et éclectique capitale galloise

Cardiff c’est une histoire vieille de plus de 2000 ans. Au commencement, un petit port, une petite ville maritime tournée vers la mer d’Irlande. Avec la découverte du charbon elle devint dans les années 1800 un port important et même, au début du 20e siècle, le premier port charbonnier du monde ! La capitale galloise, la plus jeune des capitales de Grande-Bretagne, garde de son histoire de véritables joyaux historiques. Le temps a passé, les mines ont fermé et Cardiff a magnifiquement su se réhabiliter. Elle se distingue aujourd’hui par sa vigueur créative et la diversité de son offre touristique

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 4 Mars 2022

Longtemps laissé à l’abandon, le quartier des docks de la Baie de Cardiff est devenu l’un de lieux les plus attractifs et populaires. Cette baie, en réalité un plan d’eau douce artificiel créé voici une vingtaine d’années pour éviter l’impact des marées (parmi les plus fortes du monde) donne à la ville une magnifique zone de loisirs.



Tout y est, marina, base nautique, terrasses, restaurants, bars, cafés, hôtels ainsi que deux centres dédiés à la science et aux arts, le musée des Sciences techniques et l’incontournable Wales Millenium Center à la fois Centre culturel et salle de spectacle à la façade penchée inspirée des falaises de la région.

A voir, incontournables et insolites : Epargné par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, le centre de Cardiff a conservé de nombreux bâtiments anciens. Son Château médiéval est une curiosité à ne pas manquer. « Revisité » au 19e siècle par un architecte excentrique à la demande du propriétaire, le Marquis de Bute il arbore aujourd’hui un style « néo-gothique » flamboyant avec des décors époustouflants où tous les styles se superposent. Original, décalé, surchargé, éclectique… il est l’un des lieux les plus visités du pays.



Dans le château des visites thématiques et insolites guidées sont consacrées aux légendes et aux tournages des films et séries réalisés sur place comme Docteur Who, Sherlock et Torchwood. Docteur Who, pour lui certains visiteurs étrangers font le détour ! Créée en 1963 sur BBC cette série britannique de science-fiction aura battu tous les records y compris celui d’être la plus longue série de science-fiction de tous les temps !



Erables et cerisiers du Japon, ormes, chênes ou sapins ombragent les 56 hectares du Bute Park attenant au château. Traversé par la rivière Taff ce magnifique espace fait de Cardiff l’une des villes les plus vertes de Grande-Bretagne. La rivière permet de rallier en trente minutes la baie de Cardiff au centre-ville à bord de petits bateaux-navettes.



Dans le cadre des visites sportives le mythique Principalitiy Stadium s’impose. Situé lui aussi au cœur de la ville, de construction audacieuse et moderne ce stade au toit rétractable fut inauguré en 1999 pour la Coupe du Monde de Rugby. Ce bastion du rugby gallois a accueilli la finale de cette Coupe restée à jamais en mémoire des Français. Les visiteurs peuvent s’offrir un tour d’honneur et, en grimpant en haut des gradins, de magnifiques vues sur la ville. Des Rolling Stones à Beyoncé, ce stade sert aussi d’écrin aux grandes stars de la musique.



Les 250 mines du pays de Galles fermaient vers le milieu du 20e siècle. il est toujours possible de s’immerger au cœur de cette époque. Situé à environ 45 km au nord de Cardiff le Big Pit National Coal Musuem, musée national du charbon, vous transportera au temps de la mine. Ce site majeur qui employait à son apogée 1 300 personnes et fermait en 1980 est classé depuis l’an 2000 au patrimoine mondial de l’Unesco, avec les paysages industriels de Blaenavon qui l’entourent. Guidée par un ancien mineur la visite (gratuite) vous laissera un souvenir infiniment émouvant.

A savoir : Cardiff est une ville piétonne à taille humaine. On l’a même baptisée « fifteen minutes city » car son centre se traverse facilement en un quart d’heure à pied. Attention en temps réel il vous faudra beaucoup plus, il y a temps à faire, à voir.

Pour fans d’histoire, d’aventure et de plaisir nautique Pratiquez-vous le SUP (Stand Up Paddle board ) ? Cette combinaison de surf et de canoë/kayak de plus en plus populaire a pris d’assaut la Baie de Cardiff considérée comme le meilleur spot pour ce sport nautique. Le mode d’emploi ? Juste se tenir debout sur une planche surdimensionnée en utilisant une pagaie de style canoë pour se déplacer sur l’eau. Et cela s’adresse à un large public, quels que soient l’âge et les conditions physiques. Cours et locations au Cardiff International White Water.

Cette baie dispose aussi d’une réserve naturelle, véritable petit paradis bucolique pour les promeneurs et les amateurs d’activités nautiques.



Les passionnés d’ornithologie prendront le large pour une croisière en hors-bord jusqu’à la petite île sauvage de Steep Holm. Réserve naturelle et sanctuaire d’oiseaux elle abrite des colonies de goélands, mouettes, cormorans, macareux, faucons pèlerins… (Organisation Bay Island Voyages).

Chiner sous les arcades A Cardiff, il faut se balader, chiner, fouiller un peu. Les tentations d’achats sont multiples et les boutiques, d’une étonnante diversité.



La capitale galloise se distingue par ses arcades et ses nombreux passages couverts victoriens et édouardiens. Il y a les anciens (le premier remonte à 1858) et les modernes. Jalonnés de boutiques indépendantes, de cafés et restaurants plus cosy les uns et que les autres, de galeries élégantes ils ont un charme certain. Vous y découvrirez par exemple le magasin de disques le plus ancien au monde ! Et ce sera le moment de vous initier au « latte art » - ou l’art de réaliser des dessins ou des motifs sur la surface d’un cappuccino - aux ateliers de Waterloo Tea workshop, bel endroit pour un brunch.



Mode vintage, services à thé anciens, sabres de samouraï, éditions anciennes de bandes-dessinées… on trouve de tout et souvent du rare sur le marché d’antiquités de Jacob’s Market une institution encore plus ancienne e que le statut de capitale de la ville (qui remonte à 1955). Niché dans un grand bâtiment de briques rouges du centre-ville – vestige du passé industriel local – ce marché en constant renouvellement mérite vraiment le détour.

A savoir : les magasins de Cardiff ouvrent le dimanche.

Dormir à Cardiff Fidèle à l’esprit de la ville, il y de l’éclectisme et de l’originalité. Il y en a aussi pour toutes les bourses. Quelques exemples :

Les propriétaires du Lincoln House Hotel ont converti leur maison en un luxueux bed and breakfast. Ce magnifique intérieur d’inspiration victorienne propose des chambres dotées de lits à baldaquin. Les délicieux petits déjeuners sont préparés avec les meilleurs produits locaux. Et pour toutes demandes d’informations, de réservations (spectacles, restaurants…) n’hésitez pas à demander des conseils auprès de vos hôtes. Ils seront ravis de vous aider.



A une dizaine de kilomètres de Cardiff, dépaysement garanti au Lodge on the Lake. Réunis sur les rives des lacs Cefn Mably, non loin de la ferme-parc du même nom, ses bungalows vous donneront de furieuses envies de pêcher, de faire du vélo, de la randonnée. Petits déjeuners ensoleillés en bord de lac et soirées à admirer la voûte étoilée depuis votre propre jacuzzi. Unique !



Avec son pittoresque marché alimentaire et son imposant château en ruine la charmante bourgade de Cowbridge se trouve à 35 minutes en bus de Cardiff. Situé au cœur de l’artère principale, le Bear Hotel est une merveille d’authenticité. Voyage au 12e siècle, poutres apparentes et cheminées à l’ancienne. Les chambres, elles sont bien du 21e siècle, modernes et lumineuses.

Du street food au circuit gastronomique Nook ou de street food gourmande au marché de Riverside (tous les dimanches face au Millenium Stadium). Réputé pour ses spécialités galloises (fromages, pains et gâteaux locaux tels que le bara brith) ce marché fournit aussi des produits originaires d’Italie, de France et du Portugal.



Restaurant engagé avec la prison de Cardiff le Clink Restaurant participe à un ambitieux programme de réhabilitation d’anciens détenus. Ces derniers y reçoivent en effet une formation en salle et en cuisine. De quoi faire dans un même temps une originale expérience gustative et expérience de vie.



Nook ou de street food gourmande au marché de Riverside (tous les dimanches face au Millenium Stadium). Réputé pour ses spécialités galloises (fromages, pains et gâteaux locaux tels que le bara brith) ce marché fournit aussi des produits originaires d'Italie, de France et du Portugal.

Restaurant engagé avec la prison de Cardiff le Clink Restaurant participe à un ambitieux programme de réhabilitation d'anciens détenus. Ces derniers y reçoivent en effet une formation en salle et en cuisine. De quoi faire dans un même temps une originale expérience gustative et expérience de vie.

Les visites gastronomiques de Loving Welsh Food marient promenade en ville et découverte des meilleurs producteurs de la capitale galloise. Le Château de Cardiff est également le point de départ de visites gastronomiques organisées par Cosmopolitan Cardiff Food Tour. Un truculent guide local vous fera découvrir les meilleurs traiteurs, cafés et commerce de bouche de la ville. Il vous enseignera par la même occasion quelques rudiments de gallois. (Sur inscription). Reconnue à travers le pays, la gastronomie de Cardiff vient de la qualité des produits de sa région, du bœuf bio élevé dans le Val de Glamorgan aux crabes, homards et coquilles Saint-Jacques en provenance des côtes. Autant de délices à déguster partout dans la ville, qu'il s'agisse de restaurants recommandés par le Guide Michelin tels le

Bière, gin ou whisky (avec modération).



En matière d’alcool, le choix est vaste. Une idée parmi d’autres : le Gin and Juice. Il dispose d’une carte de plus de 350 gins à associer au choix aux meilleurs tonics sous les conseils de mixologues avertis. Vous pourrez enchaîner avec The Dead Canary, où les cocktails aux liqueurs exotiques et saveurs puissantes s’inspirent des dragons qui peuplent les légendes galloises.



De son côté la Cardiff Distillery organise des visites guidées assorties de dégustations de son small batch. Elle dispose d’une école du gin, qui vous apprendra à distiller votre propre blend. Elle vous familiarisera avec les herbes et aromates disponibles à choisir avant de distiller l’assortiment de votre choix, de le mettre en bouteille et de l’étiqueter. Il vous sera même possible d’enregistrer votre recette afin de la commander à l’avenir autant de fois que vous le voudrez.

A proximité de Cowbridge le Château de Hensol dispose de sa propre micro-distillerie de gin. Vous pourrez y fabriquer votre propre bouteille de « small batch ».

Se rendre à Cardiff et s’y déplacer



En provenance de Londres, les trains les plus rapides vous prendront 2 heures à partir de la gare de Paddington. A cela s’ajoutent des liaisons rapides et régulières à partir de Bristol, de Bath et Birmingham. Cardiff est également accessible en autocar à partir de nombreuses autres villes de Grande-Bretagne, y compris Londres.



Il est très facile de se déplacer à Cardiff à pied. Compter 30 à 40 minutes pour effectuer le trajet entre le centre-ville et la Baie de Cardiff. Vous pourrez aussi prendre le train (seulement 4 minutes), un bus Baycar ou l’un des ferrys de Cardiff Boat Tours, qui assurent régulièrement la liaison entre les deux.



La gare routière principale se situe en face de la gare Cardiff-Central. Beaucoup d'autobus desservent la banlieue de Cardiff et les villes environnantes ainsi que d'autres villes britanniques.



Capitale à l’échelle humaine Cardiff se distingue par la qualité de son hospitalité. Du Principalilty Stadium à l’expérience SUP, des passages couverts victoriens aux circuits gastronomiques sans oublier les formations personnalisées des écoles de gin elle surprend par la

A retrouver dans notre dossier destination.



Son aéroport international se trouve à 35 minutes en train du centre-ville.

