Cartes postales : UOC lance un nouveau support de com

UOC lance un nouveau format de communication pour mettre en valeur les produits, il s'agit de cartes postales.



Une sélection de produits sera ainsi présentée sur ces supports avec au recto, une photo illustrant la destination et au verso les informations pratiques : "les valeurs essentielles de la marque accompagnées d’un QR code qu’il suffit de flasher pour être redirigé sur le site global d’UOC" indique un communiqué de presse.



On y retrouve ensuite l’ensemble des informations plus complètes avec tous les tarifs et les dates de départ.



La mise en place de ces cartes postales sur un présentoir transparent sera proposée pour la première fois au Ditex à Marseille (du 30 mars au 2 avril 2023) où UOC aura un stand.



" L’idée principale est de faire un petit geste au quotidien en évitant la multiplication de supports « papier » alors qu’UOC est présent sur un grand nombre de salons et de workshop, pilotés par son équipe commerciale. Une carte postale reste l’écrin d’un souvenir ou la promesse d’un nouveau voyage " précise UOC.



Un Océan de Croisières est l’agent général en France des compagnies Cunard, Seabourn et Holland America Line.