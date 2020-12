Costa Rica : des charrettes tractées par des bœufs à l'Unesco ? Trop fort de café ! Cartes Postales

Au Costa Rica, les charrettes tractées par des bœufs, servaient autrefois à transporter le café des plantations vers les cafetaleros. Ces charrettes très décorées ont été classées au Patrimoine mondial. Désormais elle servent aussi et surtout à transporter les touristes.

Cette charrette est l’un des symboles nationaux du Costa Rica, car elle représente la culture de la paix et le travail du Costa Rica, l’humilité, la patience, le sacrifice et la persévérance dans la quête pour atteindre les objectifs du peuple du Costa Rica.



Au cours du XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle, le café était le principal moteur du développement économique national. Les charrettes utilisées depuis le milieu du XIXe siècle, servaient à transporter les grains de café de la vallée centrale vers les montagnes, et la ville de Puntarenas, sur la côte du Pacifique, pour y être exporté.



Caractérisées par des roues pleines (pas de rayons pour ne pas s'embourber), elles étaient souvent le seul moyen de transport d’une famille et le symbole de leur statut social.



La peinture et la décoration des charrettes a débuté au début du XXe siècle. Chaque région du Costa Rica se distinguait par le style de décoration ce qui permettait l’identification grâce aux motifs peints sur les roue.



Au début du XXe siècle, des fleurs, des visages et des paysages miniatures ont fait leur apparition aux côté des modèles d’étoiles pointus.



