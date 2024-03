Cet été, cap sur les îles grecques avec MSC Croisières !

L’été arrive à grands pas ! Pour sa saison estivale, MSC Croisières propose un programme complet de destinations, notamment en direction de la Grèce et de la Méditerranée orientale. Une occasion unique de profiter de la douceur de vivre et des couleurs idylliques du bassin méditerranéen.



Rédigé par MSC Croisières le Lundi 4 Mars 2024

Grèce, Turquie et Italie entre mer Méditerranée et mer Égée à bord de MSC Divina MSC Croisières propose cet été de découvrir les charmes de la Grèce et de la Turquie au départ de Rome (Civitavecchia), à bord de MSC Divina .



Les passagers pourront découvrir la jolie ville d’Izmir au bord de la mer Egée, 3e ville de Turquie. Ils profiteront de leur escale pour visiter l’Agora, véritable musée à ciel ouvert où admirer les vestiges de l’ancienne cité de Smyrna, pour flâner le long de la grande promenade aménagée en bord de mer ou se perdre dans les ruelles du Keremalti Market.



Ils exploreront ensuite deux des îles grecques parmi les plus célèbres : Mykonos et Santorin. Reconnues pour leurs paysages à couper le souffle, ce sont des îles propices à la fête et à la découverte de cette architecture si particulière de maisons au dôme bleu.



Enfin, ils termineront leur voyage par une escale dans une cité unique : Naples. L’occasion de déguster une authentique pizza dans les ruelles de la ville, d’admirer le Vésuve et de visiter non loin le site archéologique de Pompeï.



Croisières de 7 nuits, de mai à octobre 2024, à bord de MSC Divina à partir de 799 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



Les îles grecques à l’honneur à bord de MSC Opera



Après une première journée en mer, pour profiter pleinement des activités proposées à bord du navire, MSC Opera accostera à Santorin, escale idéale pour découvrir le site archéologique d’Akrotiri ou passer une journée de détente sur la plage de Perivolos et son sable noir.



Le lendemain, les passagers accosteront au Pirée pour une découverte du symbole de l’époque antique : Athènes. Direction la célèbre Acropole et son Parthénon qui surplombe la capitale grecque.



L’escale suivante, Katakolon, offre la proximité immédiate d’Olympie, berceau des Jeux Olympiques, d’où sera allumée la fameuse flamme au printemps avant son arrivée en France pour les JO de Paris 2024.



Pour terminer cette croisière, les passagers seront émerveillés par les magnifiques îles de Corfou et de Céphalonie qui offrent des paysages paradisiaques pour finir ses vacances des étoiles plein les yeux.



Croisières de 7 nuits, de mai à septembre 2024, à bord de MSC Opera à partir de 599 € par personne en pension complète, frais de service hôtelier inclus.



► Retrouvez toutes les informations pratiques sur les croisières d’été MSC Croisières sur

