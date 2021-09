Chalair : "J'ai recapitalisé fortement la compagnie", révèle Alain Battisti

d'un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros avant crise,

Même si ce je n'ai pas de chiffres à vous communiquer, il a été conforme aux prévisions. Ces dernières n'étaient pas spécialement pessimistes, mais prudentes,

Le pavillon français n'est pas composé que d'Air France ou de spécialistes des DOM-TOM, mais il comprend tout une multitude de compagnies plus confidentielles.C'est à l'aéroport de Caen-Carpiquet, en Normandie que se trouve le siège de Chalair Aviation, la compagnie d'Alain Battisti.Si le président de la surpuissante Fédération nationale de l’aviation marchande (Fnam) prend volontiers la parole pour défendre le pavillon français, il s'exprime moins sur l'avenir de Chalair.Forte de 13 appareils et d'un réseau national, et "" le transporteur n'a pas passé un été aussi rayonnant que d'autres acteurs du tourisme." annonce Alain Battisti, le PDG de Chalair.Selon le patron du transporteur, par la même occasion représentant des compagnies aériennes françaises, les lignes domestiques ont été à la peine durant les mois de juillet et août.