Changement climatique : le gouvernement va accompagner les stations de montagne

Mais pour accélérer l’adaptation des stations de montagne, les ministres Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoyne ont réuni, jeudi 20 février 2020, les représentants des professionnels et élus concernés par ces phénomènes.



" Le Gouvernement s’engage à mettre en place dans les 6 prochains mois une offre de service et d’accompagnement des stations de montagne concernées sous la forme d’un programme spécifique "Montagne" au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), qui s’appuiera sur l’expérimentation menée depuis 18 mois dans le cadre de "France Tourisme Ingénierie" mobilisant Atout France et la Banque des territoires , précise le communiqué.



L’un de ses objectifs sera d’accompagner l’adaptation des stations de montagne aux effets du dérèglement climatique, en mobilisant sur le terrain les commissaires de massif et les opérateurs de l’Etat ".



Le Gouvernement a également engagé une réflexion pour doter la France d’une stratégie en matière de tourisme durable, sur la base d’une mission d’expertise pilotée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et des travaux conduits avec l’ensemble des professionnels et représentants du secteur au sein d’une commission dédiée du Comité de filière tourisme présidé par Jean-Baptiste Lemoyne.



Le fruit de ces travaux sera présenté au prochain conseil interministériel du tourisme.