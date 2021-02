Charentes Tourisme propose une série de visioconférences pour réfléchir sur le tourisme

Mieux gérer l’incertitude : s’entraîner à l’agilité mentale

Comme la nature ayant horreur du vide et alors que la Journée des Experts du Tourisme de Charentes Tourisme n'aura pas lieu, l'agence propose un nouveau concept aux professionnels du tourisme.Ainsi, au moins un mardi par mois, et plus si affinité, Charentes Tourisme proposera une visioconférence pour prendre de la hauteur et partager.Le premier e-rendez-vous est donné, café en main, mardi 23 février de 10h à 11h30 avec une conférence exceptionnelle (Pour vous inscrire) animée par Sandrine Gouallier : "" du groupe international Potential Project, référence du secteur de la mindfulness (Pleine Conscience pour les non initiés).