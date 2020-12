"Chemin de Traverse", les Podcasts de l'ère Covid : Patrick Métivier, patron de Carrefour Voyages

Patrick Métivier, patron de Carrefour Voyages, 58 ans, 4 enfants, né au Mans (Sarthe), est un pur produit de l'hôtellerie. Diplômé de l’Ecole hôtelière de Strasbourg, il décroche son diplôme en 1982 et occupe ensuite divers postes de direction dont celui du Grand Hôtel de Bordeaux, avant de diriger le Château d’Esclimont (Relais et Châteaux).

Après un passage par le Groupe à l’Exploitation, Patrick Métivier bascule vers l'hôtellerie de loisirs pour diriger L’Anse Caritan à Saint Anne (Martinique).

Nouveau virage en 1989, avec l’arrivée chez VVF où il démarre comme responsable de l'organisation informatique puis devient la cheville ouvrière du GIE Européen Eurovillages, dont le but est de collecter des fonds pour construire des villages vacances pour les Européens.

Précurseur, il lance en 1996 l’un des premiers sites web marchands financé par Eurovillages. Ensuite il intègre la direction marketing et commerciale de VVF et participe au lancement de la marque Belambra.

A la recherche d’un dernier challenge, il est sollicité en 2017 par Carrefour voyages, où il assure les fonctions de patron Achats France, DGA et en devient le PDG, fin 2018.