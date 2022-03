Chine, Corée du Sud, Japon... Les Relais d'Asie lancent 6 nouvelles destinations en 2022

Forts de leuret à la carte, faite de petits modules d’itinéraires et d’expériences de voyages à assembler,Beaucoup de ces expériences sont, mais on trouve aussi, toujours éco-responsables et proches des populations.La production des Relais d'Asie est renforcée sur l’Inde et la Thaïlande (+ 16 itinéraires), l’Indonésie (+9 itinéraires), puis le Cambodge et le Laos (+ 6 itinéraires).Certains voyages sont despour l'opérateur, comme c'est le cas pour Jaipur en Inde ou Palawan aux Philippines