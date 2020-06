Chine: reprise partielle de la délivrance des visas

le déconfinement progressif de la France et compte tenu des besoins des demandeurs de visa, le Centre reprendra partiellement ses activités à partir du 23 Juin 2020

mais certaines catégories de voyageurs peuvent, à compter d'aujourd'hui, réclamer un visa d'entrée en Chine.Avec ce communiqué , le Centre de visas chinois à Paris avise de, précisant qu'avec "".pour des raisons économiques, commerciales, scientifiques, technologiques ou humanitaires d'urgence peuvent dorénavant présenter une demande de visa, après acceptation du dossier envoyé par courriel au Centre de visas et réception de la confirmation d'éligibilité au dépôt consulaire.Lors du dépôt de la demande de visa et afin d'assurer la sécurité et la santé de chacun, les mesures de prévention mises en place par le Centre seront à respecter, notamment leainsi qu'uneLe communiqué indique que ces mesures sont temporaires et évolutives.