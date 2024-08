Christian Clerc devient PDG d’Auberge Resorts Collection

Christian est un leader dynamique et admiré du secteur hôtelier. Son expertise de l'expérience client dans le secteur du luxe est en parfaite synergie avec notre vision d'Auberge Resorts Collection, alors que nous continuons à développer notre marque qui est de plus en plus convoitée

Il a une perspective unique sur ce que devrait être une marque d’hôtellerie de luxe et une expertise approfondie de l’expérience client qui dépasse les attentes des voyageurs les plus exigeant

, a déclaré Dan Friedkin, président-directeur général du groupe Friedkin et Président d'Auberge Resorts Collection.Avant d'assumer le poste de CEO monde chez Four Seasons, Christian Clerc a occupé le poste de CEO régional EMEA de 2014 à 2016, supervisant les opérations de l'entreprise dans la région.Auparavant, il a dirigé l'emblématique Hôtel George V à Paris avec la responsabilité régionale pour l'Europe du Sud et a occupé auparavant divers postes de directeur général et de vice-président régional dans toute la région Amériques.Après avoir quitté Four Seasons en 2022, Christian Clerc s'est engagé dans divers projets, notamment en siégeant au conseil d'administration d'en assumant le poste de président du conseil d'administration demarque américaine spécialisée dans les voitures de luxe.