Christophe Megueulle : nouveau directeur de l'OT de Hong Kong à Paris

Christophe Mégueulle succédera à Solange Johnston à la tête de l'Office de Tourisme de Hong Kong à Paris.



Cela faisait 15 ans qu'elle occupait ce poste. Elle part à la retraite et cède ainsi sa place à celui qui travaille ses côtés depuis 12 ans.



« Je pars en retraite "animée" de voyages à travers le monde, très heureuse de passer la main à Christophe Mégueulle, compagnon de route pendant 12 ans. Il continuera sans aucun doute à mettre en avant l’image d’un Hong Kong accueillant, dynamique et avant tout excitant.



Je tiens également à remercier la profession et surtout la presse pour ces 15 années de collaboration pour faire rayonner auprès du marché français cette belle destination qu’est Hong Kong. » a déclaré Solange Johnston.