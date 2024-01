Circle to Search : nouvelle "recherche visuelle" sur Google

Attention, toutefois, tout le monde n'aura pas la chance de tester Circle to Search.



Ce nouveau système de recherche dopé à l'intelligence articificelle, sera lancé le 31 janvier sur certains smartphones Android haut de gamme (Premium Android) – le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et la nouvelle série Samsung Galaxy S24 – dans toutes les langues et dans tous les pays où ils sont disponibles.



Pour utiliser Circle to Search, il suffira d'appuyer longuement sur le bouton d'accueil ou sur la barre de navigation de votre téléphone Android pour activer la fonctionnalité.



À partir de là, vous pourrez sélectionner n'importe quel article, objet ou zone de votre écran : en entourant, gribouillant ou en surlignant.