Clément Beaune : fermeté face aux fausses alertes à la bombe

Nous avons aussi au ministère des transports saisis la justice avec le garde des sceaux pour que les procédures soient engagées sans délais et le garde des sceaux l’a dit ce matin, plusieurs enquêtes sont déjà engagées.



Que tous ceux qui pensent faire une mauvaise blague, faire peur, sachent que c’est un délit qui est très sérieusement et très lourdement sanctionné, qu’ils seront identifiés et que chacun d’entre eux sera sanctionné.



Ce sont deux à trois ans de prison qui sont encourus et plusieurs dizaines de milliers d’euros d’amende, nous n’hésiterons pas évidemment à les appliquer.



Nous n’aurons pas peur, nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas déstabiliser dans le contexte que nous connaissons et nous aurons la plus grande fermeté dans la réponse à chacune de ces alertes