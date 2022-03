Club Abonnés, articles payants : abonnez-vous en 3 clics !

Ce qui signifie que quand vous êtes connectés, b[vous n’aurez plus besoin pendant 30 jours de remettre login et mot de passe.



Il est aussi possible désormais de vous abonner avec vos comptes Linkedin et Google , ce qui vous épargne le remplissage fastidieux de formulaires. Cette formule remplit automatiquement le formulaire. Il suffit de cliquer sur "S'abonner" en bas de formulaire et vous êtes immédiatement dans la phase de paiement. En quelques clics l'affaire est conclue !



Il reste à résoudre la question de l’Appli TourMaG, très prisée de certains d’entre vous, et qui compte actuellement plus de 5000 utilisateurs quotidiens. Nous y reviendrons ultérieurement.



Merci de votre compréhension. Nous vous tiendrons régulièrement au courant des avancées vers le plus de fluidité possible.