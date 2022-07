Club Eldorador : 12 standuppers français en spectacle cet été !

Cet été, le Club Eldorador invite 12 comédiens et standuppers français, déjà stars ou étoiles montantes de l’humour pour animer l’Eldo Comedy Club.



Parmi ces talents, des têtes que connaissent déjà les vacanciers habitués de notre concept, dont :



* Clément Lanoue : c’est le parrain de l’Eldo Comedy Club. Sans lui, nos débuts de journée et nos vacances seraient plus tristes. Aux côtés de Manu Payet, il enchante Virgin Radio tous les matins de ses traits d’esprits ravageurs. Le public l’a découvert à la télévision avec son personnage Clément L’incruste.



* Edouard Deloignon : la coqueluche du Club Eldorador Ostria revient cette fois en Espagne pour un nouveau show de folie : ancien basketteur, ancien animateur en club, ancien du Cours Florent, désormais représentant du Jamel Comedy Club sur Canal+...



* Didou : Comme nos vacanciers ont pu le constater en 2021, Didou, c’est le pote idéal. Entre stand up et situations du quotidien, il séduit par son dynamisme et le réalisme de ses interprétations. Lauréat de nombreux festivals d'humour à travers la France, il a pu réaliser les premières parties de stars de l’humour, comme Chantal Ladesous, Baptiste Lecaplain ou Vérino.



9 autres comédiens seront aussi présents dans les clubs : Lionel Simon, Mlle Redge, Romain Oliviero, Guillaume Morrow, Aurélien Jumelais, Angie Degrolard, Jojo Bernard ou encore Charle Henry Lemonnier.