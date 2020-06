Club Med rouvre une partie de ses resorts en France

La capacité d’accueil des resorts sera limitée pour permettre une distanciation physique à chaque moment du séjour.



Parmi les mesures mises en place :



- Transferts avec véhicules occupation réduite ;



- Services digitaux Easy Arrival et Easy Check-in pour préparer son arrivée en amont du séjour et pour limiter l’attente ;



- Heures d’ouverture des espaces de restauration étendues pour en profiter plus largement, avec une distance de sécurité entre les tables ;



- Offre de restauration avec service à l’assiette privilégié ;



- Offre d’activités en plein air adaptée aux règles de distanciation physique et de sécurité.



L’ensemble des G.O et G.E seront formés pour appliquer toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. Une formation spécifique à chaque service sera assurée avec le soutien de partenaires spécialisés sur l’hébergement et la restauration.



Le nettoyage et notamment la désinfection sera renforcée sur les sites, au niveau des zones de contacts et des infrastructures (chambres, restaurants, infrastructures d'activités, structures des encadrements enfants, spa…).



Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition pour tous les G.M, G.O et G.E et la priorité sera faite sur les zones de "contact" (ascenseurs, poignées de porte, comptoirs...).



Un médecin et/ou un(e) infirmier(e) sera disponible 7j/7 dans chaque Resort. Un service de premiers soins en cas de symptômes ou d’accident sera assuré, en relation les structures de santé locales.