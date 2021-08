Col de la Loze : Méribel poursuit son Echapée dans le vélo de route

Méribel et Courchevel ont inauguré en juillet 2019 une nouvelle voie verte large de 4 mètres et longue de 12,5 kilomètres, exclusivement dédiée aux vélos, qui culmine au Col de la Loze à 2 304 mètres d'altitude.



Il accueillait en 2020 la plus importante des étapes du Tour de France pour un rendez-vous sportif et international déjà historique !



Méribel poursuit son développement dans le vélo de route en signant un partenariat avec Thomas Voeckler, le coureur cycliste aux 52 victoires.



Il devient ainsi l'ambassadeur cycliste de Méribel en créant des parcours à son nom, les "Boucles Thomas Voeckler", et en étant parrain de l'événement cycliste de l'été, "l'Échappée du Col de la Loze", ce samedi 14 août.



Au-delà de l'impact médiatique d'un tel partenariat, le coureur souhaite s'engager dans un projet de valorisation de l'offre cycliste de Méribel en créant les "Boucles de Thomas Voeckler", des parcours cyclistes de tous niveaux, empruntant les routes et chemins de Méribel.



Ces parcours seront labélisés, recommandés et mêmes commentés par le champion lui-même. Chaque année, de nouvelles "Boucles de Thomas Voeckler" verront le jour, pour arriver à une dizaine de boucles accessibles à tous, en vélo de route, VAE et même en VTT.