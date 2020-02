"Yooni Moon Trail" : les coureurs du clair de lune de Méribel (Savoie)

Un soir de pleine lune, l'occasion unique de s'immerger dans une ambiance féérique et hors du commun. Au détour d'un chemin, certains d'entre eux ont eu la chance d'apercevoir Yooni, le gardien de la réserve naturelle.



Le Yooni Moon Trail proposait un parcours de 8km (300m/d+) et un parcours de 15km (600m/d+).



Le trail sur neige est une pratique en vogue depuis quelques années ses adeptes sont de plus en plus nombreux. Les accros de la course à pied bien sûr, ceux qui ne peuvent pas passer 3 jours sans chausser les baskets et parcourir des kilomètres.



Les curieux aussi, ceux qui veulent se dépasser et découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux paysages. Sentir la neige crisser sous les baskets, respirer l'air pur de la montagne, se sentir libre au milieu des grands espaces est une vraie source de bonheur et de bien-être !



À Méribel, on pratique le trail sur neige sur les 25 km de sentiers piétons de la vallée. Des itinéraires qui offrent des paysages variés allant de la zone de l'Altiport au plan des Mains en passant par la Réserve Naturelle de Tuéda.



Méribel est le terrain de jeux idéal pour pratiquer le trail en toute saison. Avec ses nombreux itinéraires permanents, à Méribel, le trail se court aussi bien sur les sentiers qu'ils soient verts ou enneigés.



Et chaque saison offre son lot de paysages magnifiques, et sa variété de parcours, allant du plus facile au plus technique.