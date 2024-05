Colombia Memories accueille 34 randonneurs anglais sur le trek de la Cité Perdue

La découverte de la Cité Perdue est quelque chose qui se mérite. Pas moins de 60 kilomètres aller retour sont nécessaires pour effectuer le trekking. De longues heures de marche, dans la jungle subtropicale, entre humidité et chaleur. Lors de notre voyage avec Stars Appeal, nos participants passent les 48 premières heures sous une pluie intense et sur des chemins boueux. Avant d’arriver à la fameuse et spirituelle cité, 1200 marches en pierres sont à gravir. Avec peu d’heures de sommeil, un climat tropical exigeant et des heures de marche intenses, le défi physique se transforme également en un défi mental incroyable.



Jo Maslen « Challenge Manager » pour l’association Stars Appeal nous témoigne de ses impressions : « Notre cinquième randonnée de collecte de fonds pour l'association caritative de l'hôpital de Salisbury a été plus difficile, plus humide et plus boueuse que ce à quoi s'attendaient nos 33 randonneurs. Mais tout le monde, du plus jeune âgé de 22 ans au plus âgé de 80 ans, a surmonté les difficultés de longues journées de marche pour atteindre la belle et sereine cité perdue. Nous avons tous aimé passer du temps dans la forêt tropicale, observer les oiseaux et les animaux, et ce fut un privilège de voir les peuples indigènes, de visiter une école locale et d'être bénis par leur chef spirituel. »