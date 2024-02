Colombia memories vous invite à partir en road trip en Colombie

Nous vous présentons aujourd'hui l’un de nos produits phares : le voyage en autotour

La Colombie est sans doute l’un des pays les plus fascinants d’Amérique du sud, quoi de mieux que de le parcourir au volant d’une voiture en vous laissant guider par notre équipe d'experts présente sur tout le territoire ?



Nous savons à quel point votre autonomie est importante, c’est pourquoi nous avons conçu ce programme pour vous permettre de bénéficier de temps libre, prendre la route à l’heure que vous le souhaitez, faire des pauses et détours en chemin, et ce, toujours accompagnés par notre équipe francophone qui suivra votre périple avec attention. Nous serons présents pour la remise du véhicule et vous remettrons une carte SIM avec forfait internet et whatsapp illimité qui vous permettra d'utiliser le GPS et de nous contacter à tout moment si besoin.



Venez découvrir le vrai visage de la Colombie, ses paysages stupéfiants entre mer et montagnes, ses plantations de café, ses villages coloniaux, ses sites archéologiques, ses plages paradisiaques sur la côte caraïbe, sans oublier l’incroyable hospitalité des colombiens.