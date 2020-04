Communication : Travel Insight met en place une hotline gratuite pour aider les pros

Travel Insight a mis en place une "Hotline" sur son site internet afin de pouvoir répondre à toutes les demandes des professionnels en détresse et sans critères préalables afin d'apporter des conseils et du soutien pendant la crise liée à l'épidémie de coronavirus.Cette hotline concerne aussi bien les professionnels du voyage d'affaires que ceux du loisirs : https://travel-insight.fr/communiquer-pendant-la-crise-du-covid-19/ • La hotline ne concerne que les problématiques de communication des professionnels du tourisme durant la crise du Covid• Les réponses seront délivrées dans les meilleurs délais possibles• Les réponses seront formalisées par l’expertise des chefs de projet digitaux• Cette hotline est gratuite, il faut l'utiliser avec discrétion• Chacune des questions feront l’objet de la création d’une base de connaissance en fin de page pour servir à tous et éviter les répétitions