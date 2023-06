Comprendre les nouveaux défis des éditeurs de solutions de gestion des notes de frais et paiements professionnels

Le travel expense management est un domaine d’activité ancien, aujourd’hui traversé à la fois par des possibilités technologiques nouvelles et stimulé par de nouvelles obligations réglementaires. D’une façon ou d’une autre, toutes les entreprises gèrent les notes de frais et les dépenses professionnelles, mais pas forcément d’une manière optimale. Selon un sondage de Jenji, 57 % des entreprises gèreraient encore leurs dépenses via des formulaires papiers ou via des tableurs Excel et des scans envoyés par e-mail, et seuls 28 % des entreprises utiliseraient des logiciels 100 % dédiés à la note de frais, les autres recourant à des outils mixtes traitant à la fois les réservations et les notes de frais. Si la France témoigne d’une attitude plus suiviste que pionnière dans ce domaine, surtout si on la compare aux États-Unis ou au Royaume-Uni, le taux d’équipement dans les grandes entreprises y est tout de même élevé. L’une des caractéristiques de la situation française est le fait qu’il existe un niveau important de solutions « maisons » par rapport au recours à des logiciels de marché.



Le marché adressable reste donc vaste, surtout si l’on tient compte du renouvellement des générations de solutions technologiques. Des ruptures importantes ont en effet été générées par l’arrivée des solutions d’archivage électronique, puis par la disponibilité des smartphones pour la majorité des salariés, enfin par l’amélioration des systèmes de reconnaissance optique de caractères (OCR4), qui permettent de repenser les solutions et les flux différemment. Comme le souligne Karim Jouini, fondateur d’Expensya, « quand on parle de taux d’équipement, c’est “équipé avec quoi ?” Il y a un marché de remplacement par nature ».