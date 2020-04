Confédération des Acteurs du Tourisme : "Les assureurs sont confinés !"

Les acteurs du tourisme français* réunis au sein de la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) se plaingnent de l'attitude des assureurs face à la crise liée à l’épidémie de coronavirus.



" Chacun fait preuve de solidarité et de responsabilité que ce soit l’Etat, les entreprises, les salariés,…tous sauf le secteur de l’assurance " lancent-ils dans un communiqué de presse.



"Les entreprises que nous représentons sont associées aux vacances, aux loisirs, à des souvenirs joyeux pour les Français, et il est inacceptable d’envisager de laisser des entreprises sur le bord de la route, surtout lorsque celles-ci ont souscrit une assurance pour prévenir et dépasser les « coups durs. » La perte d’exploitation totale ou partielle doit être prise en charge par les assureurs car c’est la vocation de tout assureur de venir au secours de son client !"