Confiant dans l’avenir, French Bee lance son premier A350-1000

stop and go

« Notre offre correspond parfaitement au redémarrage actuel, à savoir la clientèle affinitaire et familial qui re-voyage dès que c’est possible. Grace à eux, nous sommes assez optimistes »

« Nous sommes plutôt optimiste sur l’année 2022 et assez confiant sur le redémarrage de l’activité. L’objectif est de revenir dans le vert dès 2022 et je pense que nous avons de bonnes chances de le réaliser. Nous ne ferons pas de bénéfices colossaux mais des résultats à l’équilibre sont une priorité réalisable »

Après 6consécutifs depuis le début de la crise sanitaire sur les Dom-Tom, French Bee et sa maison mère le groupe Dubreuil (également aux manette d’Air Caraïbes) ne remettent donc pas en question leurs engagements en terme de croissance de flotte et affichent une confiance mesurée pour la suite., assure Marc Rochet.Car, forcément, Dubreuil aéro sort affaibli par 2020, l’année du choc, puis par 2021, année de déception et d’ascenseur émotionnel pour le monde du voyage.Une traversée de deux années difficiles rendue possible notamment par deux augmentations de capital, privé et en cash, de 15 millions d’euros pour French Bee, 15 autres millions d’euros pour Air Caraïbes. Mais aussi par une politique de réduction des coûts, et par les aides de l’Etat (report de charges sociales, aide à l’investissement sur les avions qui desservent l’Outre-mer)., assure Marc Rochet.Outre la Réunion et l’axe Paris-San Francisco-Papeete, French Bee a lancé le 14 juillet dernier un vol entre Orly et New-York et y revendique un taux de 68% de remplissage. Le 9 avril prochain, ses A350 se lanceront aussi à l’assaut de Los Angeles, à un tarif d’appel de 279 euros l’aller simple.