Confinement en France : les commerces non-essentiels, les bars et restaurants restent fermés Les mesures se poursuivent pour 15 jours supplémentaires

Deux semaines après le début du second confinement, le Premier Ministre Jean Castex a fait le point sur l'évolution de l'épidémie et les effets des mesures mises en place, ce jeudi 12 novembre 2020. Voici les principaux points qui concernent le tourisme.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 12 Novembre 2020

Face à une deuxième vague épidémique de Covid-19 extrêmement forte et qui touche l'ensemble des pays européens, les mesures gouvernementales mises en place en France depuis le 30 octobre 2020 sont maintenues.



C'est ce que vient d'annonce le Premier Ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse, ce jeudi 12 novembre 2020.



Alors que la France devrait atteindre le pic épidémique en début de semaine prochaine et que l'on dénombre entre 400 et 500 décès par jour actuellement, une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes, le chef du gouvernement a continué de rappeler l'importance de " ne pas relâcher nos efforts, mais de les amplifier ".

Vers une réouverture des commerces début décembre ? Si les mesures se poursuivent encore sur 15 jours, impliquant la fermeture des commerces non-essentiels et de nombreux établissements accueillant du public, le Premier Ministre a laissé entrevoir une lueur d'espoir pour les fêtes de fin d'année.



Des célébrations qui seront tout de même différentes des années précédentes, avec des rassemblements familiaux qui doivent être envisagés en petit comité.



Jean Castex a en effet évoqué un confinement plus "light" à partir du début du mois de décembre, si les indicateurs de circulation du virus diminuent et si le taux de reproduction du virus passe en dessous de 1, notamment.



Cela pourrait impliquer la réouverture des commerces non-essentiels, mais avec la mise en place de nouvelles normes sanitaires, qui seront énoncées prochainement (renforcement de la jauge, prise de rendez-vous, etc.).



En revanche, les bars et les restaurants comme d'autres établissements recevant du public resteront fermés même après cette date. Leur "problème" : l'impossibilité de porter un masque.



A ce sujet, Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, souhaite engager " dès maintenant une nouvelle consultation avec tous les secteurs " concernés (restauration, salles de sport, etc.) fin de " leur donner de la visibilité " sur l'avenir.

Loyers de novembre : un crédit d'impôts pour les bailleurs Le Gouvernement a également rappelé son intention de continuer à porter un soutien économique massif à toutes les entreprises fermées, à travers les dispositifs d'aides mis en place, notamment sur les 15 prochains jours de confinement.



" Tous les commerçant fermés ont droit à une aide qui peut aller jusqu'à 10 000€ pour le fonds de solidarité nationale (FNS), à l'activité partielle, à l'exonération de charges sociales et au report du remboursement des prêts garantis par l'Etat ", a indiqué Bruno Le Maire.



En ce qui concerne le FNS, les commerçants pourront y avoir accès " dans les tous premiers jours de décembre ". Ce dernier est cumulable avec le Click and Collect.



Sur la question épineuse des loyers, " un dispositif simple, massif et nouveau " sera mis en place pour les commerçants.



" Nous mettrons en place dans le budget 2021, un crédit d'impôts de 50% du loyer abandonné pour tous les bailleurs qui renoncent au loyer du mois de novembre pour toutes les entreprises qui ont jusqu'à 250 salariés et qui sont fermées.



Pour les entreprises entre 250 et jusqu'à 5 000 salariés, le bailleur aura un crédit d'impôt d'un tiers du montant du loyer ", a précisé Bruno Le Maire.



Le recours au télétravail quand il est possible reste l'option privilégiée par le gouvernement.



De son côté, Olivier Véran, le Ministre de la Santé, a abordé le sujet des tests antigéniques, qui " ne remplaceront pas les tests PCR mais viendront les compléter ". Vingt millions de ces tests ont été commandés par la France.



Enfin, à propos des vacances de Noël, à la question d'un journaliste qui demandait au Premier Ministre si les Français pouvaient dès à présent réserver leurs billets de train, Jean Castex a répliqué qu'il était encore " un peu tôt pour répondre à cette question " et qu'en fonction des données sanitaires, une " réponse claire sera portée pour que les Français puissent s'organiser dans des délais raisonnables et procéder à ces réservations ".

L'UMIH réagit aux déclarations de Jean Castex Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l'UMIH a réagi aux déclarations de Jean Castex.



"Lors d’une nouvelle conférence de presse le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé que même si les mesures du confinement devaient s’alléger début décembre cela ne concernerait ni les cafés ni les restaurants.



Hier nous publions les résultats d'une enquête réalisée auprès de nos entreprises : 2 établissements sur 3 pourraient disparaître d’ici fin 2020 à la suite de ce 2e confinement, le Gouvernement acte le fait de condamner des milliers d’entreprises et plus de 250 000 chômeurs.



Cette déclaration est incompréhensible et totalement incohérente. En plus de stigmatiser notre profession, le Gouvernement isole de plus en plus notre secteur et ne donne aucune espérance de réouverture rapide.



Alors même que nos professionnels des restaurants et des bars appliquent un protocole sanitaire strict depuis juin 2020 et que notre profession est la plus réglementée sanitairement parlant."

